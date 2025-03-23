Kaf-Kaf takıldı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Muşspor'la 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta lider Bursaspor'un puan kaybının ardından aradaki farkı 5'e düşürmenin sevincini yaşayan yeşil-kırmızılılar, dün aldığı kritik beraberlikle yarışta ağır bir yara aldı. Karşılaşmada ilk yarıda her iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayamayan İzmir temsilcisi 47. dakikada Stanley Ohawuchi'nin kaydettiği golle 1-0 yenik duruma düştü: 1-0.

İSHAK SKORA DENGE GETİRDİ

Yeşil-kırmızılılar 72. dakikada golcü futbolcusu İshak Kurt'un penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1. Mücadelede kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Karşıyaka kritik randevudan 1 puanla ayrıldı. Şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puandan olan İzmir temsilcisi, lider Bursaspor'un kazanmasıyla farkın tekrar 7 puana çıkmasına engel olamadı. Yeşil-kırmızılılar iki maçlık galibiyet serisini noktalarken, gelecek hafta taraftarı önünde Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

YILDIRIM'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Muşspor karşısında üç değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta Ergene Velimeşespor karşısında kırmızı kart gören cezalı durumdaki stoper Abülkadir Öksüz'ün yerine Cenk Ahmet Alkılıç'a, orta saha Erdal Öztürk'ün yerine Bedran Ekin'e ve sol bek Ferdi Burgaz'ın yerine de forvet oyuncusu Yasin Ozan'a ilk 11'de görev verdi.