Hak ettiğimiz yerdeyiz

Millilerin İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada sert rakibi Macaristan'ı özellikle hücumda pek de fena olmayan bir oyunla 3-1 yenerek avantajı eline almasının ardından gözler rövanş maçına çevrilmişti. Ve kritik randevudan sonra hak ettiğimiz yere, Uluslar A Ligi'ne yükseldik. Mücadeleye ev sahibi ekibin baskılı başlayacağını düşünüyorduk ki beklenen oldu. Macarlar, maça ön alan baskısıyla ve topa sahip olarak başladı. Savunma güvenliğini ikinci planda tutan ev sahibi karşısında milliler denemeler yapsa da etkili bir atakta bulunamadı. Bu süreçte Macaristan, İstanbul'da da sergilediği temaslı oyununu dozunu artırarak sürdürdü. İlk yarım saatte Bizim Çocuklar istediği oyunu sergileyemedi. Topu tutmakta epey zorlanan Milli Takım, hücumda bir türlü etkili olamazken, olgun atak yapamadı. Ancak belki ayağa paslarla çıktığımız ilk hücumda etkili olduk ve golle turu kaptık. Maça iyi başlayamasak da sonrasında toparlandık. Art arda gelen gollerden sonra rakipte ve tribünler demoralize oldu ve ikinci yarıda daha rahat bir oyun oynadık. Ay-yıldızlılar kalitesiyle ve fiziksel temasın ön planda olduğu zorlu eşleşmedeki performansıyla sınıfı geçti ve 2026 Dünya Kupası adına da büyük umut verdi.