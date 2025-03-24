Merkezefendi gurbette kayıp

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3, son 5 haftada ise 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'a 98-90 kaybetti. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadeleye etkili başlayamayan Denizli temsilcisi ilk periyodu beş sayı farkla 27-22 geride kapattı. İkinci çeyrekte ise fark açıldı. Merkezefendi rakibinin oyununa cevap veremezken, soyunma odasına 12 sayı farkla 53-41 geride gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğinde fark 19'a kadar çıktı. Mavi-yeşilliler son çeyreğe 75-58 geride gitti. Son çeyrekte Denizli ekibi oyuna ortak olmak adına çabalasa da galibiyet için yeterli olmadı ve maçı 98-90 geride bitirdi. Bu sonuçla Merkezefendi Belediyesi Basket üç maçlık galibiyet serisini noktalarken, haftayı ateş hattında tamamladı.