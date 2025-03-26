Arda nokta koydu

Son dönemde Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan milli futbolcu Arda Güler, geleceği ile ilgili belirsizliğe nokta koydu. Macaristan maçında attığı golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, Marca'ya verdiği röportajda hedefleri hakkında konuştu ve ayrılık sorusuna yanıt verdi. Güler, Real Madrid'deki durumu ve ayrılık iddiaları ile ilgili soruya, "Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim, hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da görebileceğiniz gibi her zaman oynamaya hazırım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Bunu başarana kadar da mücadeleyi bırakmayacağım" yanıtını verdi.

"ARZUM HER MAÇTA OYNAMAK"

Arda Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın tüm şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olmak."