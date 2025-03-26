Ege’de hafta içi mesaisi

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de bugün Ege temsilcilerini birbirinden zorlu maçlar bekliyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Altınordu'ya mağlup olan Altay, lider Sarıyer'e konuk olacak. Altınordu ise evinde Karaköprü Belediyespor karşısında 3 puan arayacak. Fethiyespor da İnegöl'e konuk oluyor.

İKİ EGE DERBİSİ VAR

Kırmızı Grup iki Ege derbisine sahne olacak. Derince'de kritik bir galibiyet alan Bucaspor 1928, evinde ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Nazillispor'u konuk edecek. Son haftalara hedefsiz giren Somaspor ise zirve mücadelesini sürdüren Menemen FK'yı konuk edecek. Nesine 3. Lig'de de zorlu mücadeleler var. 1. Grup'ta Muş'tan 1 puanla dönen Karşıyaka, evinde Play-Off mücadelesini sürdüren Anadolu Üniversitesi'ni ağırlıyor. Son haftalara düşme korkusuyla giren Bornova 1877 de 1 puan üstündeki K.Maraşspor'u konuk edecek. Düşme hattındaki Kuşadası ise sahasında Kırşehir ile zorlu bir maça çıkacak.

KIRAN KIRANA MAÇLAR OYNANACAK

2. Grup'ta lider Muğla, Play-Off hattının altındaki Fatsa ile, takipçisi Balıkesirspor ise düşme hattındaki Beykoz İshaklı ile evinde karşılaşacak. 5. Uşakspor da 3. Silivrispor'a konuk olacak. 3. Grup'ta Ayvalıkgücü evinde Küçükçekmece Sinop ile oynarken, Aliağa da lider 52 Orduspor'a konuk olacak. Düşme hattından çıkan Efeler 09 ise 1 basamak üstündeki 1923 Mustafakemalpaşa deplasmanında galibiyet arayacak. 4. Grup'ta dibe demir atan iki Ege ekibi 7 Eylül Turgutlu 1984 ile Denizlispor, Turgutlu Yeni Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son haftalara hedefsiz giren İzmir Çoruhlu ise, Kahramanmaraş İstiklalspor'a konuk olacak.

GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

2. ve 3. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ege ekiplerinden 8 tanesi haftalardır galibiyete hasret kaldı. Gruplarında düşme hattında yer alan Altay, Nazillispor, Kuşadası, Denizlispor ve Turgutluspor bugün 3 puan hasretini sonlandırmaya çalışacak. Son haftalara rahat girmek isteyen Somaspor, Bornova, İzmir Çoruhlu'da da hedef 3 puan.