Göztepe’de hedef Avrupa

Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe, hedef yükseltti. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, şampiyonluk ve gelecek sezona dair kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Kapucu, "Genel olarak çok başarılı bir sezon geçirdik. Toplamda iki maç kaybederek sezonu tamamladık, hedeflediğimiz yere ulaştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ADIM ADIM YÜKSELECEĞİZ"

Kupanın kolay alınmadığını ifade eden Kapucu, "Sonu biraz zor oldu ama Göztepe'de zor olmadan şampiyonluk gelmiyormuş, bunu öğrendik. O yüzden belki böylesi daha anlamlı, değerli oldu. Hepimizin kariyerinde unutamayacağı bir hikaye oldu bu şampiyonluk. Umuyorum Sultanlar Ligi'nde de çok iyi işler başaracağız. Adım adım Avrupa kupalarına kadar yükseleceğiz. Böyle bir başarıya imza attığımız için çok mutluyum, bunun daha devamının geleceğine inanıyorum. Asıl hedefler şimdi başlıyor" dedi.

'CEVABI SAHADA VERDİK'

Göztepe'nin orta oyuncusu İlayda Uçak da, "Sultanlar Ligi'ne çıkamazsınız, çok abartılıyor diyenler oldu. Boyun eğmedik. Göztepe adına 100. yılda bu kupayı alarak bizi eleştirenlere en iyi cevabı verdik" dedi. Pasör Nursevil Gökbudak ise "Helena'nın sakatlığı bizi aşırı etkiledi. Her sayı ağlayarak oynadım" ifadelerini kullandı.