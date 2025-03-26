Taner Taşkın yönetiminde son 2 maçta topladığı 4 puanla Trendyol 1. Lig'de ateş hattından uzaklaşmak için umutlanan Manisa FK'da yol ayrımı. Siyah-beyazlıların sezon başında Süper Lig ekibi Hatayspor'dan kiraladığı Boşnak orta saha oyuncusu Armin Hodzic'in geçici sözleşmesi feshedildi. Kış transfer döneminde yapılan yabancı oyuncu transferleri sonrası, yabancı kontenjanındaki şişkinlik sebebiyle 1. Lig kadrosuna alınmayan Boşnak orta saha oyuncusu ile vedalaşıldı. Siyah-beyazlı formayı 6'sı ilk 11'de olmak üzere 10 kez giyen 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. Hodzic, orta sahanın yanında. savunmadaki eksiklerin çokluğunda stoperde de görev aldı.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Cuma günü deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak Manisa ekibi, bu maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenman eğlenceli anların ardından dar alan çalışmasıyla sona erdi.

SAVUNMADA ARSLANAGİC TAM İSABET

Siyah-beyazlıların devre arasında Avustralya ligi takımlarından Macartur'dan transfer ettiği Dino Arslanagic, takıma kısa sürede adapte oldu. 8 lig maçına ilk 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, stoperin yanında görev verildiği takdirde orta sahada da görev aldı. 2021-22 sezonunda Göztepe'de de görev alan deneyimli savunmacı, kalan haftalarda Ege temsilcisinin ligde kalma yolunda en önemli oyuncularından biri olacak.