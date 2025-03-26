Manisalı kardeşlerin müthiş azmi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 9 yıl önce muay thai sporuna başlayan Ayşenur (25) ve Gülahsen Boz (24) kardeşlerin müthiş azmi dikkat çekti. Boz kardeşler muay thai'de önce antrenör, ardından il hakemi oldu. Ayşenur ve Gülahsen Boz kardeşler, lise yıllarında Muay Thai sporuyla tanıştı. Ayşenur Boz İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü'nü, Gülahsen Boz da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adalet Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimlerini tamamlayan Boz kardeşler, muay thai sporuna da devam etti. Bu sporda kariyer hedefleyen 2 kardeş antrenörlüğe yükseldi. 2019 yılından itibaren Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'nde antrenörlük yapan kardeşler, 2 yıl önce de il hakemi olarak görev almaya başladı. Boz kardeşler, "Bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdik, yetiştirmeye de devam ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'ye milli sporcu yetiştirmek ve dünya şampiyonu olmak" dedi.