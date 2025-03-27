Altınordu’da keyifler yerinde

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan karşılaşmada Altınordu'da rakip takımın henüz maçın başlarında kazandığı penaltı atışında kaleci Serhat Öztaşdelen gole izin vermedi. Sonrasında oyuna ağırlığını koyan Kırmızı-Lacivertli Takım, Kaan Baysal ve Uğur Çetinkaya'nın golleri ile sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonuçla İzmir ekibi, ligde 55 puanla 4. sırada yer aldı. Karşılaşmanın bitiminde Teknik Direktör Ersan Parlatan, saha içinde galibiyetten dolayı tüm futbolcuların tek tek tebrik etti.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ BAŞLIYOR

İzmir temsilcisi, 2 Nisan'da deplasmanda Kastamonuspor (erteleme maçı) ve 6 Nisan'da 1461 Trabzon ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına ara vermeden başlayacak. İzmir ekibinde futbolculara Ramazan Bayramı'nın ilk günü izin verilecek ve takım ardından Salı günü Kastamonu'ya giderek kampa girecek. Kastamonuspor maçının ardından İzmir'e dönmeyecek Altınordu, 1461 Trabzon karşılaşması için Trabzon'a giderek maç gününe kadar kamp yapacak.

ALTINORDU ORMANINDA FİDAN DİKTİK

Öte yandan Altınordu'nun alt yapısında forma giyen sporcular, 21-26 Mart Orman haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Altınordu U13 Takımı sporcuları, çevre bilincini artırmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla antrenörleri ve Başkan Seyit Mehmet Özkan ile birlikte Urla'da bulunan Altınordu Ormanı'nda bir araya gelerek fidan dikimi gerçekleştirdi. Diğer yandan Altınordu Futbol Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2014 yılında dikimi gerçekleştirilen Altınordu Ormanı önünde 11 yıl sonra bu defa yeni altyapı sporcuları fotoğraf çektirdi.

"ORMAN OLMAZSA YAŞAM OLMAZ"

Altınordu Ormanı'nda Altınordu U13 Takımı sporcuları ile sohbet eden Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Ormanlar insanlığın akciğeridir. Orman olmazsa yaşam olmaz. Ne kadar çok ağaç olursa evrenimiz temiz olur" dedi.

1996-1997-1998 doğumlu sporcularla gerçekleştirdikleri fidan dikimi etkinliğinde Altınordu'dan yetişen Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Oğulcan Ülgün gibi futbolcuların yer aldığını hatırlatan Özkan, "Şu anda sizler bu fidanları diktiniz. 10 yıl sonra bu fidanlar aynı bugün olduğu gibi büyüyecek. Sizler ilerleyen yıllarda bu diktiğiniz ağaçlara gelin bakın onların büyüdüğünü göreceksiniz" diye konuştu.