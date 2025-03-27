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Muğla tam gaz

Yeşil-beyazlılar sahasında Fatsa Belediyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ege ekibi 36 ve 57'de Muhammet Arslantaş'ın penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan üstün taraf olarak ayrıldı. Muğlaspor, galibiyet serisini 9, yenilmezlik serisini ise 12 karşılaşmaya çıkardı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğla tam gaz

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta zirvede yer alan Muğlaspor, taraftarı önünde konuk ettiği Fatsa Belediyespor'u 2-0'lık skorla yenmeyi bildi. Yeşil-beyazlılar mücadelenin 36. dakikasında Muhammet Arslantaş'ın penaltıdan kaydettiği golle rakibi karşısında öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Muğla temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. 57. dakikada sahneye tekrar golcü isim Muhammet Arslantaş çıktı. Bu dakikada takımının kazandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturan Muhammet farkı ikiye çıkardı ve mücadelenin skorunu belirledi: 2-0.

SERİSİNİ SÜRDÜRMEYİ BİLDİ

Bu sonuçla puanını 54'e yükselten yeşilbeyazlılar, galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı. Muğlaspor, yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkararak, gösterdiği başarılı performansla büyük alkış aldı. Ege temsilcisi gelecek hafta deplasmanda ateş hattında konumlanan İshaklıspor'u konuk edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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