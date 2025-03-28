12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri belli oldu. Organizasyonda mücadele edecek 24 ülke, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılırken, 12 Dev Adam A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti. Milli Takımımız, grup maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak. Grup aşamasında ilk dört sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Ay-yıldızlılar, son 16 turuna kalması halinde sıralamasına göre B grubundan bir takımla eşleşecek. Bu yıl 42. kez düzenlenecek organizasyonun grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) kentlerinde yapılacak. Organizasyonun final aşaması da Riga'da oynanacak. Şampiyonada diğer üç grup ise şu şekilde: B Grubu: Almanya, Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ. C Grubu: İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Bosna Hersek, Gürcistan. D Grubu: Fransa, Slovenya, Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail.