Bodrum’da Süper 90

Süper Lig'in 29. haftası kritik bir müsabakaya sahne olacak. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alan ve kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, sahasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Ligde sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 62 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.

TARAFTARLAR OLMAYACAK

Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele etmeye hak kazanan Bodrum FK, Fenerbahçe ile 2. kez karşılaşacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, sarı-lacivertliler Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazandı. Muğla ekibi, şubat ayından itibaren takımı çalıştıran Jose Morais ile çıkış yakaladı. Bodrum FK, Portekizli teknik adamla ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve düşme hattından çıktı. Öte yandan Morais'in öğrencileri bu süreçte ise rakiplerine gol izni vermedi. Sarılacivertli taraftarlar, TFF'nin verdiği ceza nedeniyle Bodrum FK maçında takımlarını destekleyemeyecek.

HANGİ JOSE GÜLECEK?

Futbolseverlerin gözünün çevrildiği mücadelede Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho ile yıllarca yardımcılığını yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de ilk kez rakip olacak. Avrupa'nın dev kulüpleri Porto, Real Madrid, Inter ve Chelsea'de birlikte görev yapıp Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile UEFA Kupası dahil kupa koleksiyonu yapan Portekizli ikili, Bodrum'da birbirlerine karşı puan savaşı verecek. Bodrum FK, şubat ayında göreve gelen Morais yönetiminde ligde oynadığı 6 maçta hiç gol yemeyip 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 30 puanla düşme hattından çıktı.