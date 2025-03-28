Denizlispor’da kaptan isyan etti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor'da kaptan Gökhan Süzen, 7 Eylül Turgutlu maçı sonrasında parasız yönetime veryansın ederek, adeta isyan bayrağını çekti. Ege derbisinin ardından kendilerini Turgutlu'da yalnız bırakmayan taraftarların yanına takım arkadaşları ile giden Gökhan, duygularını yüksek sesle dile getirip, çektikleri sıkıntıları taraftarla paylaştı. Süzen, takımın kritik bir maça giderken otobüste tek bir yöneticinin bile olmadığına dikkat çekerek, "İçerde 5 prim ve 2 maaş alacağımız var. Futbolcuların ellerinde beş kuruş para yok. 2 Nisan'a kadar para bulunmazsa, 6 puanımız daha silinecek. Biz bu psikolojiyle oynuyoruz. Hepimiz sokak sokak, dükkan dükkan para isteyeceğiz. Gelin sizler de yanımızda olun" dedi.

"BU TAKIM KÜME DÜŞMEYECEK"

Gökhan Süzen, takımın yaşadığı maddi ve manevi zorluklara dikkat çekerek camiaya seslenirken, "Bunun farkına varın. Siz de gelin, beraber çözüm bulalım. Bu takım ne olursa olsun düşmeyecek" diyerek kararlılıklarını ortaya koydu. Kaptan Süzen, şu anda takımın sadece futbolcular ve taraftarlarla ayakta durduğunu, yanlarında kimsenin olmadığını ifade etti. Denizlispor'un geleceği için destek çağrısında bulunan Süzen, mevcut durumun net bir özeti olarak, "Şu anda biz bu kadarız, bir de siz varsınız" diye konuştu.

BAŞKAN ERGİL HELALLİK İSTEDİ

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Denizlispor Başkanı Erhan Ergil ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Paralarını alamadı diye futbolcuları gazlayanlar, haydi bakalım vakit geldi. Personel ve futbolcular hakkını helal etsin. Puan silme dururken mali çabaları, enerjiyi buraya verdik. Evet futbolcularımızın primlerini de veremedik. 3-4 milyon lira futbolcu ve personel için lazım. Ben de yaparım diyenler, üç kişiye istifa diye bağırtanlar haydi bakalım, sizi kulübe bekliyorum. 5 milyon lira da siz verir misiniz?" diye yazdı.