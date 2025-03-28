Göz-Göz’den dev atılım

İzmir'in en köklü ve en başarılı spor kulübü olan Göztepe, olimpik branşlarda da atılımlarını sürdürüyor. 17 branş ile İzmir'in bu anlamda öncü kulübü olan sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'ye yüzlerce milli sporcu yetiştirmiş başarılı antrenör Serkan Tok ve Türkiye'ye tekvando branşında ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran milli gururumuz Servet Tazegül güçlerini birleştirdi. Göztepe Olimpik Branşlar ile Serkan Tok Akademi ve Servet Tazegül arasındaki işbirliği Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, bu birlikteliğin gelecek adına çok kıymetli olduğunu söyledi.

'HEDEFİMİZE YÜRÜYECEĞİZ'

Tekvando'da atılım yaptıklarını belirten Sepil, " Servet ve Serkan ile yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli. Olimpik branşlarla ilgili bu işin ehli, konunun uzmanı olan arkadaşlarla iş birliği yaparak, bu hedefimize belirli bir sistem doğrultusunda ulaşmak istiyoruz" dedi. Milli sporcumuz Servet Tazegül, "Göztepe'nin gücü ve Serkan Tok hocamla birlikte hem altyapı hem de milli sporcularla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullanırken, başarılı antrenör Serkan Tok ise "Göztepe'nin mahallesinde, kendi ilçemizde yirmiye yakın milli sporcu yetiştirilmesine vesile olduk Servet hocamın desteğiyle birlikte. Göztepe gibi kurumsal ve profesyonel bir kulübün desteğiyle, camiamızın gücünü hissederek bu işleri çok daha büyük mecralarda, Olimpiyat yolunda, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yolunda yapabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.