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Muğlaspor şampiyonluk kapısını aralamayı başardı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğlaspor şampiyonluk kapısını aralamayı başardı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yakaladığı müthiş seriyle zirveye kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek bitime 5 maç kala şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3 yıl sonra profesyonel kategoriye dönen, bu yıl da stadının tribünlerinin yıkılması, mali destek bulamamasına rağmen şampiyonluğa yürüyen Muğlaspor, 2'nci Lig'in kapısına dayandı. Grupta son 5 maç öncesi 54 puanla ikili averajının da iyi olduğu takipçisi Balıkesirspor'un 6 puan önünde lider olan Muğla ekibinin 2 hafta içinde şampiyonluk ve 2'nci Lig'e yükselişini garantileme şansı var.

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