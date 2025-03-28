Nefesler tutuldu

Süper Lig'de 29. haftanın en önemli maçı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Yarın oynanacak derbi öncesinde iki takım hocası hem taktiksel hem de oyuncuları hazırlama anlamında son hazırlıklarını yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ezeli rakip karşısında sahaya koyacağı özel planı belirledi. Norveçli çalıştırıcının özellikle anlık şok presler, hızlı hücumlar ve geçiş oyunlarına dayalı bir taktikle sahaya çıkması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, topu kaybettikten sonra özellikle rakibin oyun kurma aşamasında ani baskılarla topu geri kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın derbideki en büyük silahlarından biri de geçiş oyunları olacak. Ole Gunnar Solskjaer, özellikle rakibin hücuma çıkarken yakalanabileceği anları değerlendirmek istiyor. Solskjaer'in planı, yüksek tempolu bir oyun ve rakibi boğan bir baskıyla derbiden zaferle ayrılmak.

ÖZEL TALİMATLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise özel bir strateji hazırladı. Duran toplarda etkili olmak, sağlam bir savunma kurmak ve stoperlere önde baskı yaptırmak gibi taktik unsurları planlayan Buruk, derbiyi kazanmak için oyuncularına özel talimatlar veriyor. Öte yandan oyuncularıyla yaptığı toplantıda, derbide rakipten daha fazla koşmaları gerektiğini anlatan Okan Buruk, "Topa sahip olan maçı

alır. Bu yüzden her bölgede rakibe baskı uygulamamız lazım. Özellikle orta sahada rakibin forvetle arasındaki bağlantıyı engellemeliyiz." ifadelerini kullandı.