SON DAKİKA: Denizlispor Başkanı açlık grevine başladı! Kaptan isyan etti: Dükkan dükkan gezip para isteyeceğiz

"BU TAKIM KÜME DÜŞMEYECEK" Play Video

Gökhan Süzen, takımın yaşadığı maddi ve manevi zorluklara dikkat çekerek camiaya seslenirken, "Bunun farkına varın. Siz de gelin, beraber çözüm bulalım. Bu takım ne olursa olsun düşmeyecek" diyerek kararlılıklarını ortaya koydu. Kaptan Süzen, şu anda takımın sadece futbolcular ve taraftarlarla ayakta durduğunu, yanlarında kimsenin olmadığını ifade etti. Denizlispor'un geleceği için destek çağrısında bulunan Süzen, mevcut durumun net bir özeti olarak, "Şu anda biz bu kadarız, bir de siz varsınız" diye konuştu.

BAŞKAN ERGİL HELALLİK İSTEDİ Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Denizlispor Başkanı Erhan Ergil ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Paralarını alamadı diye futbolcuları gazlayanlar, haydi bakalım vakit geldi. Personel ve futbolcular hakkını helal etsin. Puan silme dururken mali çabaları, enerjiyi buraya verdik. Evet futbolcularımızın primlerini de veremedik. 3-4 milyon lira futbolcu ve personel için lazım. Ben de yaparım diyenler, üç kişiye istifa diye bağırtanlar haydi bakalım, sizi kulübe bekliyorum. 5 milyon lira da siz verir misiniz?" diye yazdı.