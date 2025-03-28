Zirveye Yasin damgası

Nesine 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin fırtınası esiyor. Geride kalan 28 karşılaşmanın 25'ine ilk 11'de başlayan 38 yaşındaki deneyimli futbolcu istikrarı ve gösterdiği performansla takımını sırtlarken, gol krallığı yarışına da adeta damga vurdu. Ligde rakip fileleri 37 kez havalandıran Bucaspor 1928'de ilerleyen yaşına rağmen Yasin'in takımına verdiği skor katkısı dikkat çekti.

GOL KRALLIĞINDA LİDER DURUMDA

Deneyimli futbolcu 2. Lig Kırmızı Grup'ta rakip ağları 16 kez havalandırma başarısı gösterirken, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Gol krallığı yarışında Yasin Öztekin'i, Somaspor'dan Rahmi Anıl Başaran, Elazığspor'dan Yusuf Mert Tunç ve Beyoğlu Yeniçarşı'dan Bahattin Berke Demircan 13'er golle takip ediyor. Sarılacivertlilerin deneyimli oyuncusu, bu sezon Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

DURSUN: İLK 6 SIRA İÇİNDE OLACAĞIZ

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde düşme hattındaki Nazillispor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yapan Bucaspor 1928, Play-Off yolunda çok umutlandı. En önemli rakiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un berabere kaldığı haftada kazanıp puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertliler 7'nci sırada yer aldı. Teknik Direktör Engin Dursun, seri galibiyetleri sürdürüp hedefe ulaşacaklarını söyledi. Önlerinde 6 maç kaldığını hatırlatan Dursun, "Bu karşılaşmaların her biri final niteliği taşıyor. Müsabakaların 4'ünü deplasmanda oynayacağız. Bu takımlar direkt bizim rakiplerimiz. Ben takımıma güveniyorum. En iyi şekilde mücadele edip ilk 6 sıra içerisinde olacağız" dedi.