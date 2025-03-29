Manisa direnemedi

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 yenildi. 8'de Crociata'nın kullandığı köşe vuruşunda Eren arka direkte kafayı vurdu ancak top direkten oyun alanına geri döndü. 42'de Cissokho, Mehmet Taş'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 56'da kaleci Alperen, karşı karşıya pozisyonda Sylla'ya geçit vermedi. 67'de Sylla'nın pasında topla buluşan Roshi'nin sert şutu yandan auta gitti.

SON BÖLÜMDE YIKILDI

84'TE Teklic'in ortasında Mustafa Yumlu topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0. 89'da Toure'nin soldan ortasında arka direkte Oktay'ın kafası üst ağlarda kaldı. Manisa Futbol Kulübü karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.