Denizli’de tabutlu eylem

Zor zamanlar yaşayan Denizlispor'da Başkan Erhan Ergil'in başlattığı açlık grevinin ardından Denizlispor taraftarlarından da destek gecikmedi. Bir grup Denizlispor taraftarı Çınar Meydanı'nın ortasına Denizlispor'un tabutunu getirerek eylem başlattı. Tabutun üzerinde 'Her canlı ölümü tadacaktır, Denizlispor hariç' yazısı dikkat çekerken mezar taşına ise Denizli oğlu Denizlispor yazarken ölüm tarihi ise belirtilmediği görüldü. Ölüm sebebi ise parasızlık olarak yazıldı. Denizlispor için sokak sokak gezdiklerini ama kimsenin maddi ve manevi konuda destek vermediğini dile getiren Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Servet Gök çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BİZ KAPI KAPI GEZDİK"

Gök, "Denizlispor'un yaşaması için bütün fonksiyonlarını hayata geçirmeye çalıştık. Kapı kapı sokak sokak gezdik ama kimse maddi manevi destek sağlamadı. Tabutu da buraya getirdik ve sahipsizler mezarlığı olarak yazdık" dedi. Denizlispor'un öldüğünü ve kimsenin görmediğini ifade eden Gök, "Yani hep beraber bu cenazeyi kaldıralım. Yaşatamıyorsak eğer akşamları 20.20'de buradayız hep birlikte cenazeyi kaldıralım. Biz çok umutlar, ümitler bağladık ama olmadı, olmuyor" diye konuştu.