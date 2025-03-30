Manisa FK yeni seriyi başlatamadı

TRENDYOL 1. Lig'de milli aradan önce evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, Erzurum'a deplasmanda 1-0 yenilerek seri başlatamadı. Müsabakanın 42'nci dakikasında Cissokho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Ege ekibi, 84'üncü dakikada Mustafa Yumlu'nun golüne engel olamadı. Teknik direktör Taner Taşkın, maçın büyük bölümünü 10 kişi götürdüklerini ifade ederek, "Golün geldiği dakikaya kadar güzel mücadele ettik. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Şu an düşme potasındayız ama buradan çıkabilecek güce sahibiz" diye konuştu.