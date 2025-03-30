Merkezefendi geri döndü

Basketbol Süper Ligi'nde bitime 8 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, direkt rakiplerinden Darüşşafaka'yı konuk etti. Pota altında karşılıklı basketlerle başlayan maçta ev sahibi ekip öne geçse de çabuk toparlanan Darüşşafaka, öne geçip ilk çeyreği 19-20 önde bitirdi. İkinci çeyreğin ilk bölümünde rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Denizli temsilcisi, Bleijenbergh ve McLemore'un etkili oyunuyla farkı açtı: 38-30. Ancak Tinkle ve Appleby'ı durdurmakta zorlanan yeşil-mavili ekip, yine çabuk yakalandı. İlk yarı 42-43 Daçka'nın üstünlüğüyle sona erdi.

12 SAYI FARKTAN GERİ GELDİLER

Karşılaşmanın ikinci yarısına Merkezefendi Basket tutuk başladı. Boyalı alanda rakibinin uzunlarına çare bulmakta zorlanan Ege ekibi 12 sayı farkla geriye düştü: 48-60. Moladan üst üste iki 3 sayılık basketle dönen Merkezefendi, tekrar maça ortak olmayı başardı. Karşılıklı basketlerle son çeyreğe 58-62'lik skorla girildi. Dördüncü çeyreğin başlarında yine Darüşşafaka etkili olsa da Denizli ekibi maçı bırakmadı. 5 sayı farkı çabuk eriten Merkezefendi, maçta uzun bir aradan sonra öne geçmeyi başardı: 74-73. Karşılaşmada son 2 dakikaya da ev sahibi ekip 77-75 önde girdi. Maç 83-81 iken Darüşşafaka'da Moore iki serbest atıştan birini kaçırdı. 3.2 saniye kala Bleijenbergh serbest atışları sayıya çevirdi ve Merkezefendi sahadan 85-82 galip ayrıldı.

TENİ TRANSFER NNAJİ SÜRE ALDI

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in son olarak İspanya'nın Girona takımında forma giyen 21 yaşındaki Nijeryalı James Nnaji de takıma katıldı. Genç oyuncu, ayağının tozuyla çıktığı maçta 11 dakika süre aldı ancak skor katkısı yapamadı.