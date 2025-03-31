En-Nesyri parladı

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan renklerine bağladığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri, kısa sürede Avrupa ve Arabistan ekiplerinin dikkatini çekti. Faslı golcü, şimdiye kadar toplamda 43 müsabakada yer alırken 26 gol 6 asist üreterek toplamda 32 gole katkıda bulundu. Nesyri'nin yükselen performansı Suudi Arabistan'da dikkat çekerken, Al Nassr'ın sezon sonunda yaklaşık 40 milyon Euro'ya yakın transfer teklifinde bulunacağı gelen iddialar arasında. Todofichajes'te yer alan habere göre Sevilla ise Nesyri transferi için Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, 'bir sonraki transferden yüzde 10'luk pay' maddesini göz önünde bulunduruyor. Nesyri'nin, 40 milyon Euro'ya transfer olması halinde Sevilla 4 milyon Euro gelir elde edecek.