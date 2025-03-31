Gurbetçilerin Altınordu’su

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana Play-Off potasından çıkmayan Altınordu'yu gurbetçi futbolcular taşıyor. Kırmızı- lacivertlilerin bu sezon attığı 52 golün, 36'sı yurtdışında altyapı eğitimini almış futbolculardan geldi. Takımın en çok ağları havalandıran oyuncusu, Almanya altyapısından filizlenmiş Hüseyin Bulut bu sezon 12 kez fileleri sarstı. Belçika'da futbol eğitimini alan Kaan Baysal 6, yine Almanya vatandaşlığı da olan Bahattin Karaaslan 5 defa ağları havalandırdı. Devre arasında Erzurumspor FK'ya giden Hollanda çıkışlı İlkan Sever de ilk yarıda 2 kez gol sevinci yaşadı. Futbol eğitimini Türkiye'de alan futbolcular içinde ise en çok golü, Altınordu öz kaynağından yetişen Sami Satılmış (7 gol) kaydetti. Alper Tursun ve Uğur Çetinkaya da 4'er kez ağları havalandıran Türkiye'de altyapı eğitimini alan futbolcular olarak sıralandı. Ayrıca İzmir ekibinde bu sezon teknik direktörlük yapan iki teknik adam da Almanya çıkışlı hocalar olarak göze çarptı. Sezona başlayan Olcay Şahan ile devamında görevi devralan Ersan Parlatan uzun yıllar yurtdışında top koşturduktan sonra ülke futbolu için ter döktü.