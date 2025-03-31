Haziran telaşı

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'de özellikle son haftalarda iyi bir performans gösteren Sipay Bodrum FK'yı sezon sonu yoğun bir mesai bekliyor. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Jose Morais ile birlikte 6 futbolcunun sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitiyor. Şu an tek gündemi kümede kalmak olan yeşilbeyazlılar, mukavelesi sona erecek Portekizli çalıştırıcı Morais ve oyuncular Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Enis Bardhi, Taylan Antalyalı, Gökhan Akkan ve Ondrej Celutska'nın sözleşme yenileme görüşmelerinden dolayı yaz aylarında epey terleyeceğe benziyor.

ERKAN DEĞİŞMEZ UZATACAK

Göreve geldiğinden itibaren takımının başında 8 resmi maçta sadece 1 yenilgi alan, ligde kalma yarışında çıkış yakalayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Morais'i bırakmak istemeyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla yola devam etmek istiyor. Morais'in raporu sonrası yeni sezon kadrosunu şekillendirecek Ege ekibi, özellikle takımın bayrak oyuncusu Erkan Değişmez'in sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Deneyimli oyuncu yeşil-beyazlılardaki 10. sezonunda uzun sakatlık dönemini atlatıp son haftalarda 11'in değişilmez ismi olmuştu. Süleyman Özdamar, Enis Bardhi, Taylan Antalyalı, Gökhan Akkan ve Ondrej Celutska'nın geleceği ise sezon sonunda belli olacak.

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Takımdaki 2. sezonunu geçiren 36 yaşındaki savunması Celutska, Morais, Volkan Demirel ve İsmet Taşdemir'in vazgeçilmezlerinden oldu ve 22 defa savunmada şans buldu.

KUPADA ROTASYON YOK

Süper Lig'deki 6 maçlık yenilmezlik ve gol yememe serisi Fenerbahçe karşısında son bulan Bodrum FK'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na döndü. Yeşil-beyazlılar, çarşamba günü çeyrek finalde Trabzonspor'un konuğu olacak. Ege ekibinde teknik direktör Jose Morais'in kupayı önemsediği ve bordo-mavililer karşısında ideal 11'iyle sahaya çıkacağı öğrenildi. Fenerbahçe karşısında kaleci pozisyonunda sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlılarda cezası sona eren Diego Sousa'nın yeniden kaleyi koruması, milli takımdan yorgun döndüğü için dinlendirilen Fredy ve Ajeti'nin de as kadroda şans bulması bekleniyor.