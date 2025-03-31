Potada zafer haftası

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Ege ekipleri, haftayı galibiyetle kapatarak kalan haftalar öncesinde umutlarını yeşertti. Senelerdir en üst seviyede mücadele eden ve şampiyonluk yaşayan Karşıyaka, sezona yine kupa hedefiyle başlamış. Fakat takımda yaşanan idari ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hocası Ufuk Sarıca ve yıldız isimlerini kaybetmişti. Son 11 maçında da mağlup olan yeşil-kırmızılılar, kritik maçta evinde Bursaspor'u 82-78 mağlup ederek kendine geldi. Kaf-Kaf, galibiyet sayısını dokuza çıkararak ligde kalma umutlarını artırdı. Kaf-Kaf, gelecek hafta direkt rakibi Darüşşafaka'ya konuk olacak. Avrupa'da destan yazan, ancak ligde dipte kurtulamayan Manisa Basket ise 3 maçlık galibiyet hasretine Tofaş karşısında son verdi.

MERKEZEFENDİ MEŞALEYİ YAKTI

Rakibini 106-98 mağlup eden kırmızı- siyahlılar, galibiyet sayısını yediye yükselterek Darüşşafaka'nın üzerine çıktı. Manisa temsilcisi, gelecek hafta ligin iddialı ekiplerinden Bahçeşehir'i konuk edecek.

Sezona kötü başlayan ve bir türlü düşme hattından kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ise son 7. maçında 5. galibiyetini alarak kurtuluş meşalesini ateşledi. Sahasında harika bir geri dönüşle direkt rakibi Darüşşafaka'yı mağlup eden Denizli ekibi, rakipleriyle galibiyet sayısını eşitledi. Mavi-yeşilliler, gelecek hafta bir galibiyet fark bulunan Aliağa Petkimspor'a konuk olacak.