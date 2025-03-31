Türkiye’nin ‘AĞA’sı Aliağa

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol, tarih yazmaya devam ediyor. Süper Lig'de haftanın derbisinde Galatasaray'ın önceki gün Beşiktaş'a kaybetmesiyle, İzmir ekibi profesyonel liglerdeki tek namağlup takım durumuna geldi. Toplam 139 takım içinde bileği bükülmeyen tek ekip olan Aliağa temsilcisi, çok değerli bir apoletle kalan haftalarda mücadele edecek.

EN AZ GOL YİYEN EKİP

Son olarak deplasmanda 52 Orduspor'u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indiren sarısiyahlılar, zirvenin 3 puan gerisine yerleşti. Geçen sezon da normal sezonu namağlup 2'nci sırada tamamlayıp Play-Off 3'üncü Tur'da 52 Orduspor'a elenen Aliağa Futbol bu sezon direkt şampiyonluk hedefine odaklandı. Aliağa ekibi son 5 maçında hata yapmadan 51 puanlı Orduspor ve 52 puanlı Ayvalıkgücü'nün takılmasını umut edecek. Oynadığı 25 maçta mağlubiyet yüzü görmeyip 12 galibiyet, 13 beraberlikle 49 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, 3. Lig 1'inci Grup'taki Bursaspor'un bu ay başında Kütahyaspor'a 3-1 yenilmesinin ardından Galatasaray'ın da geçtiğimiz hafta sonu derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybetmesiyle yenilmez armada unvanını tek başına ele geçirdi. Aliağa ayrıca 10 gol yiyerek en az gol yiyen ekip oldu.

ZORLU RAKİPLERLE OYNAYACAK

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa, önündeki iki haftada zorlu rakiplerle karşılaşacak. Son iki maçını kazanarak zirveyle puan farkını üçe indiren sarı-siyahlılar, Play-Off mücadelesi veren ekiplerle oynayacağı maçları da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ligin bitimine 5 hafta kala hata yapmak istemeyen Aliağa ekibi, ilk olarak 2 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında Pazarspor'a konuk olacak. Sarı-siyahlılar daha sonra 6 Nisan Pazar günü ise Osmaniyespor FK'yı ağırlayacak. Aliağa ligin ilk yarısında iki rakibiyle de golsüz berabere kalmıştı.