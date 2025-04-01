7 Eylül Turgutluspor’da Bayraktar’dan veda

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ligin dibine demir atan 7 Eylül Turgutluspor'da teknik veda yaşandı. Ege ekibinin teknik direktörü Levent Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bayraktar, yaşanan olumsuzluklar ve mevcut imkânsızlıklar nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Göreve başladığında takımı 15. sırada devraldığını hatırlatan Bayraktar, ekibiyle birlikte büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade ederken, mevcut şartların profesyonel anlamda sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmalarına engel olduğunu dile getirdi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Bayraktar, açıklamasında Turgutluspor Başkanı Haluk Gemici'ye ve kulübe destek veren taraftarlara teşekkür etti. Son olarak Turgutluspor'a başarı dileklerini ileten Bayraktar, kulübün hak ettiği yerlere en kısa sürede ulaşmasını temenni etti. Bayraktar, Turgutluspor'da çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremezken 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.