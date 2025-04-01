Avrupa yolu kupadan geçiyor

Trendyol Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yara alan Göztepe'de, sezon başında hedeflenen Avrupa kupalarına katılma amacı için yeni formüller konuşulmaya başlandı. Hafta sonu Trabzonspor ile berabere kalarak galibiyet özlemini 8 maça çıkaran İzmir temsilcisinin, son olarak 4. sıradaki direkt rakibi Beşiktaş'ın puanını 47'ye çıkarmasıyla Avrupa hedefi için farklı alternatifler değerlendirilmeye başlandı. Trabzon'dan 1 puan kopararak puanını 38 yapan Göz-Göz'ün, 4. sıradaki Beşiktaş ile puan farkı 9'a yükselince İzmir temsilcisi gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi.

İKİ FARKLI ALTERNATİF VAR

Avrupa kupalarına gitmek için 2 farklı alternatif değerlendiren Göztepe, ilk olarak Türkiye Kupası'nı kazanarak hedefine ulaşmak istiyor. Eğer bu formül gerçekleşmez ve Göztepe ligi 5. sırada tamamlarsa, yine ilk 4 takımdan birinin Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Göz- Göz, 5. sıradan Konferans Ligi'ne gitme şansı elde ediyor. Önümüzdeki haftalarda kritik karşılaşmalara çıkacak İzmir temsilcisi, işini şansa bırakmadan ilk 4 içinde konumlanmak istiyor ancak aradaki puan farkının açılması ise sarı-kırmızılı ekibi tedirgin ediyor. Kupa mesaisinde Perşembe günü direkt rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, rakibini yenerek psikolojik üstünlüğü eline geçirmeyi hedefliyor.

GÖZ-GÖZ'DE EKSİKLER DÖNÜYOR

Geçtığimiz hafta sonu oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sol kanatta İsmail Köybaşı, stoper-orta saha Miroshi ve sağ bek Nielsen kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Cezalarını Trabzon ekibi karşısında tamamlayan üçlünün önce Beşiktaş ardından Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Eksikler nedeniyle sezon başından bu yana büyük sıkıntı yaşayan Göz- Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un elinin kısmen rahatladığı kaydedildi. Ayrıca Trabzon ekibi karşısında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden orta saha Ahmed Ildız'ın sakatlığının boyutu henüz netlik kazanmadı. Çekilecek MR'ın ardından kulübün resmi bir açıklama yapması bekleniyor.