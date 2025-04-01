Fenerbahçe ve Galatasaray maçında heyecan dorukta! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?





G.SARAY CEPHESİNDEN F.BAHÇE'YE GÖNDERME

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, derbi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanların nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük" diye konuştu.

GOLLERİN ÇOĞUNU YABANCILAR ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 25 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.