Kader haftası

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri, bu hafta kritik karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla kaderini belirleyecek. Ligde sıkıntılı günler geçiren ve oynadığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 14 mağlubiyet alan 12. sıradaki Aliağa Petkim ile 23 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet alan 15. sırada bulunan Merkezefendi kozlarını paylaşacak. Ateş hattına çok yakın konumda bulunan Ege ekipleri, düşme potasından uzaklaşmak için kıran kırana mücadele edecek. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip, kıyasıya mücadele ile 'ya batacak ya da çıkacak' bir müsabakada boy gösterecekler. İki ekipte parola 'mutlak galibiyet' olarak belirlenirken, bu hayati derecedeki önemli müsabaka 6 Nisan tarihinde oynanacak.

KAF-KAF'IN SANCISI SÜRÜYOR

Karşıyaka'da ekonomik ve yönetimsel sıkıntılar sürerken, basketbol şubede adeta can çekişiyor. Kaf-Kaf, 11 haftalık galibiyet özlemine Bursaspor karşısında son verirken, henüz tehlike geçmiş değil. Şu an 23 maçta 9 galibiyet, 14 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 11. sırada bulunurken, 4 Nisan'da Darüşşafaka ile kapışacak yeşil-kırmızılılar, galibiyet elde ederek alt sıralardan uzaklaşmak ve derin bir nefes almak istiyor. Düşme potasında yakın olan Manisa Basket ise 23 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet ile 13. sırada konumlanıyor. 5 Nisan'da Bahçeşehir ile kozlarını paylaşacak Manisa ekibi, diğer Ege ekipleri gibi sıkıntılı geçen sezonu düşmeden tamamlamayı hedefliyor.