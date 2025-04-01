Karşıyaka’nın rakibi Ada

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Anadolu Üniversitesi'ni 4-2 yenerek son 5 maça şampiyonluk umutlarını koruyarak ikinci sırada giren Karşıyaka, bugün erteleme sınavında düşme hattındaki Kuşadasıspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Ege derbisi saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Onur Akbay, Mert Torlak ve Erdal Öztürk'ün durumları belirsiz. Grupta lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde zirve takibini sürdüren İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın 51 puanı var. Son hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Kırşehirspor FSK'yı 1-0 yenerek hem kurtuluş için umutlanan hem de 4 puan üzerindeki rakibinden ikili averaj üstünlüğünü alan düşme hattındaki Kuşadasıspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

İLK YARIDA KAF-KAF GÜLDÜ

BU maç, şubat ayında yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle alt liglerdeki diğer karşılaşmalarla birlikte ertelenmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Tire'de oynanan mücadeleyi yeşilkırmızılılar 2-0 kazanmıştı.