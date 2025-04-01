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Kritik viraj

Manisa Futbol Kulübü önümüzdeki iki haftada rakiplerini evinde ağırlayacak. Ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde Ankara Keçiören ve Amed Sportif karşılaşmalarını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kritik viraj

Trendyol 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 kaybedip 37 puanla düşme hattında kalan Manisa Futbol Kulübü, kritik virajlar dönecek. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki iki hafta üst üste evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif maçlarından alacağı sonuçlarla kaderini çizecek. Manisa temsilcisinin teknik direktörü Taner Taşkın, özellikle sahalarında puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. Kümede kalmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Taşkın, "Üst üste iki maçımızı taraftarımızın desteğini alarak oynayacağız. Bu avantajımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu periyottan çıkaracağımız galibiyetler bizi önemli ölçüde rahatlatacak. Evimizde 6 puan duruyor, bunu rakiplerimize veremeyiz" diye konuştu.

DÖRT YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Manisa Futbol Kulübü, son 4 sezondur mücadele ettiği Birinci Lig'de en kötü sezonunu yaşıyor. Geride kalan 31 hafta sonunda 30 puanla 17. sırada düşme potasında yer alan Manisa FK, aynı süreci 2021-22'de 43 puanla 7., 2022-23'te 45 puanla 9. ve geçen sezon 36 puanla 12. sırada geçmişti.

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