Bodrum Trabzon virajında

Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik ve gol yememe serisi evinde dördüncü kalecisiyle çıkmak zorunda kalarak 4-2 kaybettiği Fenerbahçe maçında son bulan Bodrum Futbol Kulübü bugün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tarihinin ilk çeyrek final eşleşmesinde Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park Stadı'nda saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan taraf adını kupada son 4 takım arasına yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa tur atlayacak ekibi 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve uzatmalarda yine beraberlik halinde seri penaltı atışları belirleyecek. Ligdeki ilk yılında düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum ekibi, Türkiye Kupası'nda ise 5'inci Tur'da Kastamonuspor'u 6-1'le geçip, D Grubu'nu 3 maçta 7 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.