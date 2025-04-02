Buldozer KSK

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka evindeki Ege derbisinde düşme hattındaki Kuşadasıspor'u farklı mağlup etti: 5-1. Yeşil-kırmızılılar, maç fazlasıyla lider Bursaspor ile puan farkını dörde indirdi. 5. dakikada Karşıyaka öne geçti. Sağdan hareketlenen Bedirhan rakiplerinden sıyrılıp kale önünde bomboş pozisyondaki Sefa'yı topla buluşturdu. Sefa'ya sadece gelişine dokunmak kaldı: 1-0. 16'da skor eşitlendi. Sağ taraftan Bülent'in kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu arka direkte Tahsin voleyle ağlara yolladı: 1-1.

İSHAK KURT SKORU BELİRLEDİ

72'de soldan oyuna henüz giren Ferdi'nin ortasına Abdülkadir ceza alanında voleyle ağlarla buluşturdu: 2-1. 80'de kaleci Hakan Canbazoğlu'nun defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Ali Sinan, karşı karşıya pozisyonda Miraç Fatih'i avladı: 3-1. 85'te Serkan sağdan korneri kullandı, Bora'nın kafa şutu yan direkten döndü. 89'da Bedran'la verkaç yapan İshak kale önünden golünü attı: 4-1. 90+6'da Bedran bu kez soldan boş pozisyondaki İshak'a çıkardı, İshak karşı karşıya skoru belirledi: 5-1.

ENES 8 MAÇ SONRA 11'DE

Karşıyaka'da uzun süreli sakatlık dönemini atlatan yıldız futbolcu Enes Nalbantoğlu 8 maç sonra ilk 11de yer aldı. Son olarak 25 Ocak'taki Kemerkent Bulvarspor maçı as kadrosunda yer alan Enes, geçen hafta oyuna sonradan girmişti. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, 4-2 kazandıkları Anadolu Üniversitesi maçı 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç oyuncu Selim Demirci yerine Enes formayı kaptı.

YİNE YALNIZ BIRAKMADILAR

Karşıyakalı taraftarlar, bayram olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil kırmızılılar, Kaf-Kaf'a büyük destek verdi

Karşıyakalı taraftarlar, Ramazan Bayramı'nın 3. günü ve hafta içi olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. 5 bine yakın taraftar Alsancak Stadı'ndaki yerini aldı. Müsabaka öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağıran yeşilkırmızılılar, oyunculara moral verdi. Kuşadasısporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir tribünde yerlerini aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Anadolu Üniversitesi karşılaşmasında burnuna darbe alan ve operasyon geçiren Ali Sinan maske ile dün sahaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR: LEVENT ARIÖZ

LEVENT ARIÖZ YAZDI...

3 PUANI TARAFTAR ALDI

Geçtiğimiz hafta sonu alınan 4-2'lik Anadolu Üniversitesi galibiyetinin ardından, 5-1'lik Kuşadasıspor zaferiyle Karşıyaka şeker tadında bir bayram finali yaptı. 3. Lig 1. Grup'ta maç fazlasıyla lider durumda bulunan Bursaspor ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Kaf-Kaf, rakibine 9 gollük bir korku salmış oldu. İlk yarı tat vermeyen İzmir ekibi, Enes Nalbantoğlu'nun dönüşüyle, mevkii değişikliği yaşayan Ali Sinan Gayla'nın sağ kanada alışamasının sancısını yaşadı. Burnundaki problem sebebiyle maskeyle oynamanın çekingenliği ile sahada yer alan son haftaların formda ismi, 2. yarı maskesini çıkarıp, gerçek kimliğini gösterecekti.

BU SENENİN EN İYİSİYDİ

Taraftarın sevgilisi olma kimliğiyle Karşıyaka'nın Icardi'si olan Enes'in sürüklemesiyle Karşıyaka, en azından kötü de oynasa ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı. 2. devre ise yağmurla birlikte Karşıyaka taraftarının devreye girişine şahit olduk.

Tezahüratlarıyla, 5 bin kişinin tek yürek olmasıyla, yeşil-kırmızılı futbolculara muhteşem bir itici güç oldular. Bu sezonun en iyi tribününü yaptılar. Ve bu birliktelik olduğunda da 3.ligde Karşıyaka'nın karşısında kimsenin duramayacağı aşikardı.

Neticesinde Kuşadası'nın da gardı düştü.

RAKİBİNE GÖZDAĞI VERDİ

5 gollü galibiyet ve taraftar bütünleşmesiyle birlikte geçen haftaki kırgınlık da sonlanmış oldu. 90 dakika sonrası takım, Anadolu Üniversitesi mücadelesindeki gibi direkt soyunma odasına gitmedi. Tribünlerle birlikte galibiyeti doyasıya kutladı. Kuşadasıspor ise sık sık oyunu soğutmaya çalıştı ama Bülent Ataman'ın ekibinin galibiyet almasına yetmedi. Bu taraftar bütünleşmesini görünce, eğer Bursaspor ile şampiyonluk yarışı son maça kalırsa yeşil-kırmızılılar, Alsancak'ta ne yapıp edip kupayı kaldıracak gücü olduğunu göstermiş oldu.