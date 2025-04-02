Erteleme mesaisi

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri, zorlu hava koşulları nedeniyle Şubat ayında ertelenen karşılaşmaları bugün oynayacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, ilk 6 hedefini sürdürmek için Karacabey Bld deplasmanına giderken, Somaspor gurbette Karaman FK ile karşılaşacak. Menemen FK, evinde Giresunspor ile Nazillispor ise Erbaaspor ile kozlarını paylaşacak. Beyaz Grup'ta Fethiyespor, evinde 1461 Trabzon ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak, Altınordu ise dış sahada Play-Off iddiasını sürdürmek için Kastamonu ile kozlarını paylaşacak.

Menemen FK, sahasında Karadeniz ekibi Giresun ile oynayacak.

Denizlispor, Ağrı 1970 ile kritik bir maça çıkacak

MUĞLA GALİBİYET PEŞİNDE

3. Lig 1. Grup'ta Bornova 1877 deplasmanda Düzcespor ile kozlarını paylaşırken, 2. Grup'ta ise zirveye yerleşmek için saldıran Balıkesirspor, taraftarı önünde Amasyaspor FK ile oynayacak. İlk 6'daki yerini sağlamlaştırmak isteyen Uşakspor, alt sıralardaki İnegöl Kafkas ile oynarken, liderlik koltuğundaki Muğlaspor, zirvedeki yerini kaptırmamak için 'mutlak 3 puan' parolasıyla İshaklı deplasmanına gidecek. Alt sıralardan iyice uzaklaşıp sezonu güvenli bölgede tamamlamak isteyen Tire 2021, sahasında M.Fosfat ile kapışacak.

Son haftaların flaş ekibi Muğlaspor, zirvedeki yerini kaptırmak istemiyor

Son maçında Nazilli'yi 4-1 yenen Bucaspor bugün yine galip gelmek istiyor

EFELER KRİTİK HAFTALARDA

3. Grup'ta Ayvalıkgücü Bld, taraftarı önünde Osmaniyespor ile kozlarını paylaşacak. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Efeler 09, Çorluspor 1947 ile kozlarını paylaşacak. Aliağa FAŞ ise Pazarspor deplasmanında terleyecek. 4. Grup'ta 7 Eylül Turgutlu, K.Maraş İstiklal ile Denizlispor, Ağrı 1970 ile evinde karşılaşacak. İzmir Çoruhlu, Bursa Nilüfer FK ile kapışacak. Fethiyespor karşılaşması saat 13.00'da başlarken diğer karşılaşmaların tamamı ise saat 14.00'de oynanacak.