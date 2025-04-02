Kartal’dan Fener’e gözdağı

Süper Lig'de son olarak Galyatasaray'ı 2-1 mağlup eden ve Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, zorluk kalitesi yüksek maçlarda bir başka oynuyor. Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u 2-1 yenen Kartal, Galatasaray'ı da 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmişti. Beşiktaş, ligde 5 maç sonra da Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Galatasaray galibiyetiyle taraftara çifte bayram yaşattık. Maçtan 3 gün önce Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Bu galibiyet camiamıza büyük moral oldu. Fenerbahçe'yi de yeneceğiz kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PRİM SİSTEMİNE DEVAM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için 1 milyon Euro'luk (41 milyon TL) bir prim verileceğini açıkladı. Adalı'nın Fenerbahçe ile oynanacak derbide de aynı miktarda pirim vereceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan başkan Serdal Adalı'nın Immobile'yi takımda istemediği öğrenilirken, yerine dünyaca ünlü bir ismi getirmek istediği ve şimdiden çalışmalara başladığı öne sürüldü.