KUPADA ÇEYREK FİNAL HEYECANI: Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Göztepe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselme hakkına sahip olacak. Beşiktaş Göztepe maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Göztepe Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak olan mücadele, 3 Nisan Perşembe günü saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak.
Beşiktaş Göztepe maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Joa Mario, Gedson Fernandes, Muçi, Rashica, Rafa
Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan, Romulo
BEŞİKTAŞ KUPAYA GÖZÜNÜ DİKTİ
Ligde bu sezon istediği gibi bir sıralama elde edemeyen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu en azından bir kupayla tamamlamak istiyor. Öte yandan, kupayı kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gidecek olması da ayrı bir önem taşıyor. Diğer tarafta İzmir ekibi ise ligde geçirdiği başarılı sezonun ardından kupada da bir sürpriz hesapları yapıyor.