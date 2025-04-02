KUPADA ÇEYREK FİNAL HEYECANI: Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KUPAYA GÖZÜNÜ DİKTİ

Ligde bu sezon istediği gibi bir sıralama elde edemeyen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu en azından bir kupayla tamamlamak istiyor. Öte yandan, kupayı kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gidecek olması da ayrı bir önem taşıyor. Diğer tarafta İzmir ekibi ise ligde geçirdiği başarılı sezonun ardından kupada da bir sürpriz hesapları yapıyor.