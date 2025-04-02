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Haberler Spor KUPADA ÇEYREK FİNAL HEYECANI: Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KUPADA ÇEYREK FİNAL HEYECANI: Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla birlikte devam edecek. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek final eşleşmesinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ın kupadaki rakibi ise Göztepe oldu. Karşılaşmanın yayın tarihini merak edenler, ‘Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’ sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş Göztepe maçı televizyon ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Giriş Tarihi:

Beşiktaş ile Göztepe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselme hakkına sahip olacak. Beşiktaş Göztepe maçı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Göztepe Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak olan mücadele, 3 Nisan Perşembe günü saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak.

Beşiktaş Göztepe maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Joa Mario, Gedson Fernandes, Muçi, Rashica, Rafa

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan Günter, Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Juan, Romulo

BEŞİKTAŞ KUPAYA GÖZÜNÜ DİKTİ

Ligde bu sezon istediği gibi bir sıralama elde edemeyen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu en azından bir kupayla tamamlamak istiyor. Öte yandan, kupayı kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gidecek olması da ayrı bir önem taşıyor. Diğer tarafta İzmir ekibi ise ligde geçirdiği başarılı sezonun ardından kupada da bir sürpriz hesapları yapıyor.

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