Manisa Futbol’da sarı kart alarmı

Trendyol Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Manisa FK, cumartesi günü karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde ilk iki maçında 4 puan toplayarak umutlanan siyah-beyazlılar, geçen hafta Erzurumspor FK'ya mağlup olmuştu. Taşkın, Keçiörengücü müsabakasıyla birlikte girecekleri kritik viraj öncesi oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, bu süreçte herkese ihtiyaçları olduğunu belirterek oyuncularından gereksiz kart görmemelerini istedi. Manisa temsilcisinde Oktay Gürdal, Daniel Fernandez, Kazımcan Kahya ve Hodzic üçer sarı kartla sınırda bulunuyor. Bu futbolcular Keçiörengücü maçında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Amed Sportif karşılaşmasında forma giyemeyecek.