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Ayvalık 90’da güldü

3. Lig 3. Grup’ta liderliği ele geçiren Balıkesir ekibi erteleme maçında evinde Osmaniyespor’u son dakikada mağlup etti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ayvalık 90’da güldü
NESİNE 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye tırmanan Ayvalıkgücü Belediyespor, erteleme sınavında sahasında Play-Off yarışı veren Osmaniyespor FK ile karşılaştı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada ev sahibi ekip, rakip kaleye gitmekte zorlandı. Osmaniyespor'un da kontra ataklarla etkili olmaya çalıştığı ve ilk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta son dakikalara eşitlikle girildi. Ev sahibi ekipte sahneye 90'da Tugay Yıldırım çıktı. Ayvalık kritik maçta Tugay'ın golüyle galip gelmesini bildi. Puanını 55'e yükselten kırmızı- beyazlılar liderliğini sürdürdü.
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