Horoz kaçamadı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yaşadığı sıkıntılara rağmen kümede kalma mücadelesini sürdüren Denizlispor, erteleme maçında Ağrı 1970'i konuk etti. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta ilk tehlikeli atak Ağrı'dan geldi. 14'te Barış'ın ceza yayı içinden vuruşunda top üstten auta çıktı. 31'de yine Barış soldan topla hareketlendi, içeriye ortasında topa kimse dokunamadı.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR GELDİ

İkinci yarıda iki ekip de daha üretkendi. 57'de Ahmet'in şutunda kaleci Ali Eren başarılıydı. 64'te orta alandan hareketlenen Emre Furtana çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını sol çizgideki Alaattin'e aktardı. Alaattin'in ceza yayı üzerine ortasında, Berkant'ın gelişine sert şutu defansa çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 70'te Rıza Mert'in kaptırdığı topa hareketlenen Efe, ceza alanına yaklaştı ve İlhan'a aktardı. Oyuna 4 dakika önce giren İlhan sol ayağı ile sert vurdu ve kaleci Ali Eren'in solundan topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda iki ekibin de çabaları sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

YUSUF ŞİMŞEK MAÇI TAKİP ETTİ

Denizlispor'un efsane kaptanlarından Yusuf Şimşek, maçı tribünden takip etti. Yeşil-siyahlı taraftarlar, Kaptan Yusuf'a büyük ilgi gösterdi. Bir süre taraftarlarla fotoğraf çektiren Şimşek, daha sonra yerine geçip maçı takip etti.