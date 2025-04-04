Derdi bitmiyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ligde kalma mücadele veren ve son 2 maçta çok kritik 4 puan kaybeden Denizlispor'un derdi bitmek bilmiyor. Yeşil-siyahlılarda başkan Erhan Ergil istifa ederken, başkan adayı Yasin Özpek ise aday olmayacağını açıkladı. Önceki başkan Ahmet Yalın Yıldırım da aday olmayacağını söylerken, Horoz adeta başıboş kaldı. Maç öncesi söz almalarına rağmen maaş ve primleri ödenmeyen futbolcuların boşa çıkmak için TFF'ye başvurmaya başladıkları gelen bilgiler arasında.

YASİN ÖZPEK: ADAY DEĞİLİM

Başkan adaylarından olan eski Denizlispor yöneticilerinden Yasin Özpek, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada adaylıktan çekildiğini belirterek önemli ifadeler kullandı. Özpek, "Dışardan anlatılanla kulübün içinin çok farklı olduğunu gördüm. Tam bir kaos ortamı hakim. Hiç tanımadığım insanlar kulüpte cirit atıyor. 'Sen aday ol, biz seni koruruz' diyorlar. Çekilmeseydim, başıma çok şey gelebilirdi. Maddiyat bir yana, itibarımızdan hatta daha önemlisi canımızdan olabilirdik. Verilmiş sadakamız varmış. Kulüp illegal bir yapı içinde. Devlet el atmalı" dedi.

ERGİL: PUAN SİLME CEZASI GELEBİLİR

Ağrı maçı öncesi istifasını açıklamasına karşın maçı protokol tribününden izleyen eski başkan Erhan Ergil, maç bitmeden stattan ayrıldı. Ergil, sosyal medyasından yaptığı açıklamada illegal yapıya dikkat çekerek, "Anlayın artık. İstifam sonrası kulüp kimlerin eline geçer bilmem. Ama anlamadılar" derken, dün FIFA dosyaları için ödemenin son günü olduğunu belirterek, her an puan silme cezasının gelebileceğini ifade etti.