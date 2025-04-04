Haydi Kaf-Kaf

Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçlık yenilgi serisine geçen hafta yeni çalıştırıcısı Ahmet Çakı yönetiminde, 4 yeni yabancısıyla birden çıktığı ilk sınavda Bursaspor'u 82-78 yenerek son veren Karşıyaka bugün kümede kalma savaşını yakından ilgilendiren mücadelede Darüşşaka'ya konuk olacak. İstanbul Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde son 7 maç öncesi Kaf-Kaf'ın 9 galibiyeti, düşme hattıyla puan puana gelen Darüşşafaka'nın ise 7 galibiyeti bulunuyor.

MASRAFLAR CENK KARACE'DEN

Sezon başından beri sıkıntılarla boğuşan, ilk yarıda kurduğu güçlü kadro dağılan yeşilkırmızılı ekip bu maçı da kazanırsa ligde kalmak için büyük avantaj yakalayacak. Sponsor krizini aşamayan Karşıyaka, İstanbul deplasmanının seyahat ve konaklama masraflarını karşılayan eski başkanlardan Cenk Karace'ye teşekkür etti. Karace ve danışma kurulu, kulübe FIBA yasaklarının kalkıp yeni yabancı transferleri için de destek olmuştu.

KARŞIYAKA'YA TBF'DEN CEZA

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Bursaspor ile oynanan maçta seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Karşıyaka'ya 260 bin TL para cezası verdi.