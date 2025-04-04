Menemen kendine geldi

Nesine 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, hafta içi mesaisinde ateş hattındaki Giresunspor'u yenerek kendine geldi. İzmir temsilcisi bu sonuçla nefes alırken, iki haftalık galibiyet özlemine de son vererek Play-Off hattındaki yerini sağlama aldı. Puanını 55'e yükselten sarı-lacivertliler, ligde bitime 5 hafta kala 6. sıradaki Beyoğlu Yeni Çarşı ile 5 puanlık farkı korudu. Sarı-lacivertliler son 5 haftada ise kritik maçlara çıkacak. Menemen FK bu süreçte zirve, kümede kalma ve Play-Off mücadelesi veren zorlu ekiplerle karşılaşacak. İzmir temsilcisi sırasıyla Diyabekirspor, Serik Belediyespor (D), Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor (D) ve Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. Menemen, alacağı sonuçlarla ligi Play-Off karşılaşmaları için en avantajlı konumda bitirmenin hesaplarını yapıyor.

EMİRHAN YILDIZ GİBİ PARLIYOR

Sarı-Lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yeteneği Emirhan Arkutcu gösterdiği performansla yıldız gibi parlıyor. Menemen FK'nın sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Emirhan, forma giydiği 24 karşılaşmada ağları 6 kez havalandırarak önemli bir başarıya imza attı. İzmir temsilcisi, genç futbolcunun gol attığı 6 karşılaşmada sadece 1 kez yenilgi yüzü görürken, 2 beraberlik ve 3 de galibiyet aldı, bu süreçte 11 puan topladı.