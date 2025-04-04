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Nazilli düştü düşüyor

Aydın ekibi Karacabey’e yenilir, Diyarbekir ise Menemen ile berabere kalırsa, Naz-Naz bitime 4 hafta kala lige veda edecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Nazilli düştü düşüyor

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta erteleme mücadelesinde evinde Erbaaspor'a 2-1 yenilerek üst üste 7'nci yenilgisini alan ve galibiyet özlemi de 11 haftaya yükselen düşme hattındaki Nazillispor'da işler yolunda gitmezken, lige veda etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın hafta sonunda küme düşmesinin matematiksel olarak kesinleşme ihtimali bulunuyor. Ligde 13 puanda kalan Aydın temsilcisi pazar günü evinde Karacabey Bld'ye yenilir, 24 puanlı Diyarbekir ise deplasmanda Menemen ile berabere kalırsa, Nazilli bitime 4 hafta kala lige mendil sallayacak.

4 YIL SONRA VEDA EDEBİLİR

En son 2020-21 sezonunda 3. Lig'de yer alan Naz-Naz, eğer kalan 5 maçını da kazanarak bir mucizeye imza atamazsa 4 yıl sonra aynı kategoriye dönecek.

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