Sezonu kapatabilir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından her zaman olduğu gibi yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun mücadelenin ardından Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulunması Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. Şimdi herkes Portekizli teknik adamın ne ceza alacağını tartışıyor. Hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun birkaç gün içinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edilmesi beklenirken hareket "Sportmenliğe aykırı" sayılırsa 1-3 maç ceza alacak, "Saldırı" kabul edilirse 5-10 maç men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılabilecek. Bu durumda tecrübeli teknik adamın sezonu kapatma ihtimali bulunuyor. Jose Mourinho'nun 4 karşılaşmanın üstünde ceza alması söz konusu olursa kategori ayrımı yapılmaksızın lig maçlarında kulübede olamayacağı gelen haberler arasında.

KADIKÖY EVİ GİBİ OLDU

Sarı-kırmızılılar ezeli rakibinin evindeki son dört karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

BİR zamanlar Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen G.Saray, istatistikleri tersine çevirdi.Sarıkırmızılılar son galibiyet ile birlikte Kadıköy'deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı. Ülker Stadı'nda son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0'lık skorla yaşayan G.Saray, sonrasında Kadıköy'de 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. G.Saray, bu maçlarda, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takımın başında F.Bahçe'ye karşı ligde 7 maça çıkan Okan Buruk 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu galibiyet, teknik ekip ve oyunculara olan güveni artırırken, şampiyonluk için motivasyon sağlaması açısından kritik bir rol oynadı.

DÜNYA MOURİNHO'YU KONUŞUYOR

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınının gündemine oturdu. 2011'de de R.Madrid'in başındayken Barcelona antrenörü Villanova'nın gözüne parmağını sokan Mourinho'nun hareketi ile ilgili başlıklar şöyle:

MUNDO DEPORTİVO: Zaman geçiyor ve Jose; Mourinho yaptığı numaralarla herkesi şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor.

AS: Mourinho'nun saldırısı, F.Bahçe taraftarları da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de öfkeye yol açtı ve taraftarlar Mourinho'nun hareketlerini kınadı. Pek çok kişi Mourinho'nun ülkeyi terk etmesini istiyor ve yaptıklarını İspanya'da Tito Villanova'ya karşı yaptıklarına benzetiyor.

SPORT: Mourinho Tito Vilanova'ya saldırısını Türkiye'de tekrarladı! Jose Mourinho Türkiye'de çıldırmış durumda. Kendini tamamen kaybetmiş durumda.

DAİLY MAİL: "Portekizli teknik direktör Mourinho, derbi yenilgisi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti."

GÖZLER PFDK'DA

Derbide tam 9 sarı, 4 kırmızı kart çıkarken futbolculara verilecek cezalar da merak ediliyor. G.Saray'da Barış Alper ve Kerem, F.Bahçe'de ise Mert Hakan kırmızı kart gördü. Koridorda ise Fred' de kırmızı kart çıktığı öğrenildi. Cezalar için gözler PFDK'ya çevrildi.