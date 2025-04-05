Bodrum’un duvarı çöktü

Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonunda varoluş mücadelesi veren Sipay Bodrum FK, son 2 resmi maçında alışılagelmişin dışında bir performans sergiledi. Teknik Direktör Jose Morais'in göreve geldiği ilk 7 resmi karşılaşmada gol yemeden namağlup bir seri yakalayan Sipay Bodrum FK, son 2 müsabakada 7 gol kalesinde gördü. Önce ligde Fenerbahçe karşısında 4-2'lik yenilgi alan Ege temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak, savunmacı kimliğinden uzaklaştı. Muğla ekibi, savunmada alarm verirken, hücumda ise önceki haftalara göre üretken bir görünüm verdi ancak puanlar toplamaya ve tur atlamaya yetmedi. Morais'in ilk 7 resmi maçında 6 gol atan Bodrum FK, son 2 maçta 4 kez ağları sarsarak üretkenlik konusunda kendini geliştirdiğini gösterdi. Yeşil-beyazlılar pazar günü(yarın) Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek, 2 maçlık duraklama dönemine son vermek istiyor.