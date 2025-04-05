Derbinin sevkleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, sportif direktör Mario Branco, kaleci antrenörü Sandro Zufic ve yardımcı antrenör Salvatore Foti PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'da ise PFDK'ya sevk edilen isimler Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz oldu. BURUK SEVK EDİLMEDİ

Derbide çıkan olaylarda Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay saldırı maddesiyle, Fred ve Salvatore Foti hakaret maddesiyle, Sandro Zufic sportmenliğe aykırı hareket maddesiyle tedbirli olarak ve Mario Branco ise talimatlara aykırı hareket maddesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmedi. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle de PFDK'ya sevk edildi.