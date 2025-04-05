Eczacıbaşı iyi başladı

İzmir'de düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'de günün ikinci maçında Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Eczacıbaşı ilk seti 25-28'lik üstünlükle önde tamamladı ve 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setinde ise bu kez Vakıfbank pes etmedi ve rakibini 25-27'lik skorla yenerek maça denge getirdi: 1-1. Üçüncü sette ise Eczacıbaşı maça ağırlığını koydu ve baştan sona üstün götürdüğü seti 25-22'lik skorla tamamlayarak setleri 2-1'e getirdi. Vakıfbank dördüncü seti 18-25 kazanırken, beşinci sette Eczacıbaşı hata yapmadı ve 15-10'luk skorla parkeden 3-2 üstün ayrıldı.