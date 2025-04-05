Ege’den zirveye ambargo

Nesine 3. Lig'de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kaldı. 4 grubun üçünde ise zirve yarışına Ege takımları damga vurdu. 1. Grup'ta Karşıyaka, 2. Grup'ta Muğlaspor, Balıkesirspor, Uşakspor, 3. Grup'ta da Ayvalıkgücü ile Aliağa FK, 2. Lig biletini almak için son virajlara girdi.

1. Grup'ta sezon başından beri Bursaspor ile şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, 26. hafta itibariyle liderin 7 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

İKİNCİ SIRA DA ÖNEMLİ

Yeşil-kırmızılılar şampiyon olamasa bile, ikincilik biletini alarak direkt grup finaline yükselmek istiyor. 2. Grup'ta Muğlaspor'un en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliği sürüyor. İkinci sırada ise bir diğer Ege ekibi Balıkesirspor yer alıyor. Gruptaki diğer Egeli Uşakspor ise beşinci durumda ve Play-Off yoluyla üst lige yükselmeye çalışacak. 3. Grup'ta ise mütevazi kadrosuna rağmen Ayvalıkgücü Belediyespor puan durumunda ilk sırada yer alıyor.

NAMAĞLUP ALİAĞA TAKİPTE

2. basamakta ise Türkiye liglerinin namağlup tek takımı Aliağa FK var. Aliağa temsilcisi, yenilmezlik unvanını 2. Lig'e yükselerek taçlandırmayı amaçlıyor. Ege takımlarının üst sıralarda yer almadığı tek grup ise 4. grup. Ligde son düzlüğe girilirken, İzmir Çoruhlu 25 puanla, ateş hattının 5 puan üzerinde.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANACAK

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, kurtuluş barajının 2 puan gerisinde ateş hattında yer alırken, 7 Eylül Turgutlu 1984 sıralamada son sırada yer alıyor. Kalan haftalarda üst lige yükselme hedefi olan Ege ekipleri, sezonun bitimine 4 maç kala maksimum puanı toplayarak adlarını 2. Lig'e yazdırmaya çalışacak.

Ateş hattında yer alan kulüpler ise amatör lige düşmemek için son çırpınışlarını sarfedecek.